Ижевск. Удмуртия. 25 февраля в Ижевске состоится праздник «Широкая масленица». На центральной площади пройдет парад масленичных кукол и выступят национальные коллективы республики. На встрече весны гости примут участие в народных забавах, играх, конкурсах на ловкость и смелость: бег в мешках, метание валенок, хоккей с метлами, масленичный столб, бой с мешками на бревне, народный керлинг. Состоятся показательные выступления и мастер-классы по фигурному катанию, хороводы, конкурс частушек, богатырские игры. Об этом и других важных событиях в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Удмуртия в минуту 17 февраля 2017 года

Меньше районов

Возможное сокращение районов Ижевска с пяти до трех прокомментировал председатель гордумы Юрий Гарин. «Надо садиться, смотреть, жизнь вносит свои коррективы, смотреть, кто за какие вопросы отвечает, чтобы не было такого, что два вопроса где-то пересекаются и зона ответственности была размыта, может быть какой-то состав менять администраций, но в целом, я не ставлю пока таких резких решений. Если резать, то нужно четко понимать, что мы выиграем и какие будут последствия, чтобы не ошибиться», - сказал Гарин.

Суд над взяточником

После апелляции суд сократил срок заключения экс-главе Малопургинского района Александру Ерохину на 3 месяца. Ранее его приговорили за взятку к 8,5 годам заключения. Штраф уменьшен на 300 тысяч рублей, до 316 миллионов 320 тысяч.

Первая красавица

«Мисс Ижевск» пройдет в столице Удмуртии впервые. На участие в нем было подано около 80 заявок, из них отобрали 40. Возможность попробовать себя в «Мисс Ижевск» была не только у ижевчанок, а у всех девушек республики. Гала-концерт конкурса красоты пройдет 25 февраля. Возраст участниц от 16 до 22 лет. Рост девушек от 173 см. Все они незамужние и без вредных привычек.

Убийца младенца

Верховный суд Удмуртии осудил на 16 с половиной лет жителя Ижевска за убийство 4-месячной дочери. В тот день пьяный 27-летний мужчина засомневался в отцовстве. Стал выхватывать его из рук матери, сломал ему руку и ногу, и с силой швырнул на твердый подлокотник дивана. Девочка получила черепно-мозговую травму и скончалась. Мужчина признан виновным в убийстве младенца.

Уход LADA Granta

«АвтоВАЗ» может перенести производство автомобиля «Лада Гранта» из Ижевска в Тольятти. Тогда «ИжЛада» увеличит производство «Лады Весты» и ее новых модификаций. Сейчас в Ижевске собирают еще «Ладу Гранту лифтбэк», «Ниссан Сентра» и «Ниссан Тиида».

Весне дорогу

Начиная с субботы, 18 февраля, и до середины следующей недели будет облачно, ветрено и снежно. На дорогах накат и снежные заносы. В понедельник ожидается оттепель до плюс двух градусов по Цельсию.