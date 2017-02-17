Ижевск. Удмуртия. Полномочный представитель Президента России в Приволжском округе Михаил Бабич обсудил с властями Удмуртии будущие тарифы на проезд по камскому мосту. Рабочее совещание по реализации концессионного проекта по строительству платных мостовых переходов через реки Кама и Буй состоялось в Ижевске в пятницу, 17 февраля.

По словам Бабича, сейчас «жители Камбарки ставят вопрос о том, насколько справедлива тарифная политика для местных жителей». Поэтому власти намерены обсудить цены на проезд и найти взаимопонимание по этому вопросу с «акционерами этого проекта» (банком ВТБ – прим. ред.).

«Там же вопрос не льготного проезда, а вопрос выравнивания тарифов от стоимости паромной переправы до стоимости проезда по соответственно по этому участку моста через Каму <…> мы сейчас обсудили возможные варианты, я думаю, что может быть посмотрим каким образом еще более комфортным для людей сделать вхождение в этот проект», - сказал полпред Президента России в ПФО.

На рабочем совещании по строительству моста через Каму, которое прошло в Ижевске, обсуждался и вопрос долгов перед строителями объекта.

«Мы сейчас обсудили все этапы строительных работ, обсудили все вопросы взаиморасчетов между генподрядчиком, подрядчиками, субподрядчиками, это очень важный, в том числе, социальный фактор, чтобы не осталось долгов, а там, где они есть, надо сейчас поработать для того чтобы не осталось людей, которые не получили заработную плату, которые потеряли рабочие места», - пояснил Михаил Бабич.

Он также сказал, что мост должен выйти на проектную мощность к 16 июля 2017 года.

10 января 2017 года правительство Удмуртии утвердило предельные тарифы для проезда по мостам через реки Кама и Буй в Камбарском районе республики. Согласно этого документа проезд по камскому мосту для легковых автомобилей обойдется в 340 руб., через Буй – 187 рублей, для среднегабаритных транспортных средств – 679 рублей и 357 рублей, для тяжелых грузовиков с двумя осями и автобусов – 1 189 рублей и 611 рублей, для грузовиков с прицепами (число осей больше 3) и для автомобилей второй категории с прицепами - 1 528 рублей и 781 рублей.

16 января во время совещания органов власти премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев сказал, что СМИ неточно интерпретировали информацию по установлению предельных тарифов на проезд по мостам, и стоимость проезда «соответствовать ценам, установленным на паромных переправах».