Ижевск. Удмуртия. Женские гандбольные клубы «Ростов-Дон» и ижевский «Университет» провели совместную тренировку в столице Удмуртии. Матч суперлиги не состоялся по причине эпидемии гриппа, из-за которой на паркет не смогли выйти 11 игроков местной команды.

«Сейчас вирус какой-то по Ижевску ходит все «слегли». Я уже тренировалась с «Ростовом» так как сама из этого города, а девочкам новый опыт – новый тренер», - приводит слова голкипера «Университета» Кристины Плугиной клубная пресс-служба ростовского коллектива.

В свою очередь, наставник гостей отметил, что это первый случай в его жизни, когда коллектив с берегов Дона сыграл «на ноль» в обороне.

«Счет 10:0 действительно хороший результат в защите. Мы провели много матчей в сезоне: в еврокубках, в российской лиге. Это не проблема, что не сыграли один матч. Мы провели этим утром усиленную тренировку, очень интенсивную, хорошую по качеству. И мы уже смотрим в будущее», - сказал Фредерик Бужан.

Вместо игры - тренировка!

Напомним, игра между «Ростов-Доном» и «Университетом» должна была состояться 17 февраля. В итоге «студенткам» засчитали техническое поражение со счетом 0:10.