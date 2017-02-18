Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» в серии плей-офф поборются за кубок Братины. Коллектив из столицы Удмуртии занял 16 место по итогам регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

В заключительном матче «регулярки» подопечные Сергея Душкина в овертайме проиграли пензенскому «Дизелю», однако остались в топ-16 ВХЛ. В составе «сталеваров» отметились Кирилл Князев и Денис Полюдов. Встреча закончилас со счетом 3:2 в пользу гостей.

Первые игры в плей-офф пройдут 24 и 25 февраля на выезде. 28 февраля и 1 марта «Ижсталь» сыграет дома.

«Я же говорил, что с «Дизелем» не будет легче, чем с «Торосом». Так и получилось. Команда однозначно заслуживает места в плей-офф. Мое мнение такое. Что-то может быть пошло не так, но очень квалифицированная, «вязкая», хорошая команда. Разберем ошибки. Нам сейчас все равно против кого играть – «СКА» там, «ЦСКА», «Галатасарай». Без разницы», - заявил после игры рулевой «Ижстали» Сергей Душкин.

Пресс-конференция ХК "Ижсталь" - ХК "Дизель" 17.02.2017