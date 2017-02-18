Вашингтон. США. Барак Обама занял 12 место из 43 в рейтинге всех президентов США. Об этом пишет Газета.ru.

Составители рейтинга отмечают, что самой сильной стороной его политики было регулирование экономики, здесь он оказался на восьмой строчке. В то же время в сфере взаимоотношений с конгрессом и в международных отношениях Обама получил очень низкую оценку.

Джордж Буш-младший расположился на 33 строчке. Хуже всего, по мнению специалистов, он проявил себя в международных отношениях.

Лидерским составленного списка оказались Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

Над рейтингом работали историки и другие специалисты из ведущих американских университетов. Они выставляли президентам баллы от 1 (неэффективный) до 10 (очень эффективный) по десяти показателям, среди которых умение убеждать общественность, управление во время кризиса, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с конгрессом, видение и формирование повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели работы президента в контексте его эпохи.