Казань. Татарстан. Убийство 24-летнего студента из Африки расследуют в Казани. Об этом пишет «Интерфакс».

Установлено, что в четверг, 16 февраля, около 22:00 (по мск) около дома по улице Кутуя нашли тело гражданина Республики Чад, студента Казанского (Поволжского) федерального университета с множественными колото-резанными ранами груди и черепно-мозговой травмой.

По данному факту следственный отдел по Приволжскому району Казани следственного управления СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 уголовного кодекса России («Убийство»).