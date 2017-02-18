Ижевск. Удмуртия. День российских студенческих отрядов прошел в Ижевске. Мероприятие прошло в пятницу, 17 февраля.

Одной из основных акций праздника можно назвать ставший уже ежегодным, «Отрядный рейс». Жители Ижевска получили возможность бесплатно проехать на троллейбусе, который следовал по маршруту № 4 (Автозавод – улица Молодежная), а заодно поиграть в различные игры.

На территории УдГУ и ИжГТУ были проведены агитационные кампании, в которых приняли участие и ректоры вузов.

Красивую точку в праздновании поставил хоккейный матч между сборной студенческих отрядов и органами государственной власти Удмуртской Республики, закончившийся ничьей.

«Эта дата важна для нас тем, что о нашем движении, наших достижениях, о нашей значимости узнают миллионы людей. Именно мы показываем всем, что у молодежи есть все ресурсы для развития нашей страны. Мы рады, что в очередной раз кандидаты, бойцы и старики могут собраться в одном месте. Этот день объединяет все отряды, поколения студенческих отрядов, а также показывает величие нашего движения», - отмечают организаторы мероприятия.

Автор: Анна Акбаева