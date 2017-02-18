Малайзия. В Малайзии задержали четвертого подозреваемого в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Как пишет Lenta.ru, им оказался житель Северной Кореи.

47-летноего мужчину арестовали вечером 17 февраля во время рейда в одном из кондоминиумов в Джалан-Кучай-Лама в Куала-Лумпуре. При задержании у подозреваемого обнаружили паспорт, в котором есть многочисленные отметки о поездке в Малайзию. Сейчас полиция устанавливает подлинность документа.

Ранее правоохранительные органы уже задержали гражданок Вьетнама и Индонезии, а также гражданина Малайзии.

Напомним, что Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, он собирался вылететь оттуда в Макао к своей семье.