Ижевск. Удмуртия. 80-летняя пенсионерка из Ижевска разозлилась на внучку и задушила ее шнуром от утюга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что что 34-летняя внучка обвиняемой жила вместе с ней и, злоупотребляла спиртными напитками, неоднократно избивала, оскорбляла и унижала бабушку. Пожилая женщина не выдержала издевательства внучки и после очередного конфликта, в ночь с 5 на 6 декабря 2016 года, взяла шнур от утюга, зашла в туалетную комнату, где была потерпевшая, и задушила ее.

Бабушке предъявили обвинение по части 1 статьи 105 уголовного кодекса России («Убийство»). Ей грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.