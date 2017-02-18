Ижевск. Удмуртия. Более 1 тыс. литров контрафактной парфюмерии и 200 тыс. литров спиртосодержащей жидкости обнаружили правоохранительные органы в подпольном мини-заводе в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Задержание производителей контрафактной продукции в Ижевске

Региональное ФСБ и межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Удмуртии при силовой поддержке бойцов республиканской Росгвардии провели более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято более 20 тонн этилового спирта, более 35 тыс. единиц не лицензированной спиртосодержащей продукции. Также найдено свыше 1 тыс. штук расфасованной и 2 тыс. литров купажированной контрафактной парфюмерии, заготовленная тара и более 500 тыс. упаковок с чужими товарными знаками: Gucci, Kenzo, Dior, Lacoste, Chanel и другие. Оборудование, которое использовалось для производства (станки и линии по производству и розливу) изъято и будет демонтировано.

Фото: пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртской Республике

Товары реализовывались в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 уголовного кодекса России («Незаконное использование товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Также в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Фото: пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртской Республике

Отметим, что это уже не первый случай ликвидации в республике подпольных заводов. Так, например, в октябре 20011 года оперативники обнаружили цех в Устиновском районе Ижевска. Тогда были изъяты фальсифицированные духи многих известных марок. Злоумышленники фасовали их в упаковки с частично измененными названиями: «Lokasta», «Chale», «Enzo», «Houg Buks».

Напомним, что в 2012 года недалеко от Ижевска в Старках нашли более 2 тысяч упаковок с поддельными духами.