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Февраль 2017
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Президент союза биатлонистов России потребовал от IBU наказать Фуркада за оскорбление Логинова

Он направил письмо на имя главы международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

Президент союза биатлонистов России потребовал от IBU наказать Фуркада за оскорбление Логинова
Фото:instagram.com/martinfourcade
спорт, биатлон, Москва, Франция, соревнования, скандал


15:22

Москва. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отправил письмо главе международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга с просьбой принять меры в отношении Мартена Фуркада и Аристида Бегю. Как пишет РБК, они выступали с резкими заявлениями в адрес россиянина Александра Логинова, отбывшего наказание за допинг.

«Мистер Бессеберг! Поскольку Аристид Бегю и Мартен Фуркад входят в составе сборной Франции и принимают участие в международных соревнованиях под эгидой IBU, мы обращаемся к вам, как к президенту этой уважаемой международной организации с просьбой принять решительные дисциплинарные меры против спортсменов, позволивших себе публично унизить честь и достоинство биатлониста, отбывшего дисквалификацию и имеющего законное право выступать на соревнованиях!

Мы бы никогда не обратились к вам с такой просьбой, если бы Фуркад и Бегю выразили свое неуважение к Логинову в личной беседе. Мы убеждены, что такие отвратительные заявления не приемлемы в публичном пространстве. Подобное неспортивное поведение наносит непоправимый вред не только репутации спортсмена и IBU, но и репутации биатлона в целом», - говорится в письме Кравцова.

Напомним, что французский биатлонист Аристид Бегю, после победы на этапе кубка IBU в Италии Александра Логинова, назвал его мошенником.

«Проигрывать сильнейшим - да! Обманщикам - нет! ЭПО — стоп!», - написал Бегю в соцсетях. 

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.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
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Михаил Бабич

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