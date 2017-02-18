Москва. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отправил письмо главе международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга с просьбой принять меры в отношении Мартена Фуркада и Аристида Бегю. Как пишет РБК, они выступали с резкими заявлениями в адрес россиянина Александра Логинова, отбывшего наказание за допинг.

«Мистер Бессеберг! Поскольку Аристид Бегю и Мартен Фуркад входят в составе сборной Франции и принимают участие в международных соревнованиях под эгидой IBU, мы обращаемся к вам, как к президенту этой уважаемой международной организации с просьбой принять решительные дисциплинарные меры против спортсменов, позволивших себе публично унизить честь и достоинство биатлониста, отбывшего дисквалификацию и имеющего законное право выступать на соревнованиях!

Мы бы никогда не обратились к вам с такой просьбой, если бы Фуркад и Бегю выразили свое неуважение к Логинову в личной беседе. Мы убеждены, что такие отвратительные заявления не приемлемы в публичном пространстве. Подобное неспортивное поведение наносит непоправимый вред не только репутации спортсмена и IBU, но и репутации биатлона в целом», - говорится в письме Кравцова.

Напомним, что французский биатлонист Аристид Бегю, после победы на этапе кубка IBU в Италии Александра Логинова, назвал его мошенником.

«Проигрывать сильнейшим - да! Обманщикам - нет! ЭПО — стоп!», - написал Бегю в соцсетях.