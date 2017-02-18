Ижевск. Удмуртия. Свыше 3 млрд рублей планируется выделить на техническое перевооружение завода «Купол» в Ижевске в 2016 – 2018 годах. Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, такое заявление сделал гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов на встрече с Михаилам Бабичем.

«Результатом этой работы должно стать не просто современное предприятие, а предприятие, которое будет оставаться современным ещё многие и многие годы», - сказал Фанил Зиятдинов.

Напомним, что Михаил Бабич посетил Ижевск с рабочим визитом в пятницу, 17 февраля. Он обсудил с властями Удмуртии будущие тарифы на проезд по камскому мосту.

Наша справка:

АО Ижевский электротехнический завод «Купол» - создан в 1957 году для выполнения заказов министерства обороны России. На протяжении многих лет предприятие производит системы ПВО ближнего действия, основным разработчиком которых является научно-исследовательский электромеханический институт (НИЭМИ) Москва.

В настоящее время «Купол» осуществляет: производство ЗРС «Тор-М1» и ее модификаций; модернизацию ЗРК «Оса-АКМ», ЗРС «Тор-М1» и их модификаций; изготовление бортовой аппаратуры ракет класса «земля-воздух»; оказание сервисных услуг эксплуатирующим организациям.