США. Два истребителя F-15 ВВС США поднялись на перехват неустановленного самолета, который появился в закрытом воздушном пространстве над резиденцией президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет «Российская Газета».

Инцидент подтвердил Национальный центр воздушно-космической обороны НОРАД. Пилот воздушного судна не отвечал на запросы диспетчера.

«Цель военного перехвата - вынудить неопознанный самолет восстановить связь с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации и заставить пилота проследовать их инструкциям для совершения безопасной посадки и принятия дальнейших мер», - говорится в заявлении NORAD.

Во время перехвата, для которого истребители набрали сверхзвуковую скорость, удалось наладить контакт с самолетом.