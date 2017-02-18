Москва. Российские футбольные болельщики сочинили песню, в которой пригласили британских фанатов посетить чемпионат мира 2018 года. Видео появилось на YouTube-канале RT на русском.

"Приезжайте, не тронем": российские футбольные болельщики спели песню британским фанатам

В ночь на пятницу британская телерадиовещательная корпорация «BBC» показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.

В композиции, исполненной на мотив известной казачьей песни «Ойся ты ойся, ты меня не бойся», говорится о гостеприимности российских людей

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.