Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных в Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу на территории Российской Федерации действительными будут документы, удостоверяющие личность, документы об образовании, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, которые были выданы в Донецкой или Луганской областях украинцам и лицам без гражданства, проживающим на данных территориях на постоянной основе.

Также разрешается въезжать и выезжать из России без оформления виз. Такие меры были приняты «временно, на период до политического урегулирования ситуации» в Донецкой и Луганской областях.