Ижевск. Удмуртия. Футболисты глазовского «Прогресса» крупно проиграл «Норильскому Никелю». Встреча, прошедшая накануне в Ижевске, закончилась со счетом 6:1 в пользу гостей.

В самом начале игры счет открыл Чащин. К десятой минуте поединка Канивец удвоил преимущество «Никеля», однако ближе к перерыву прогрессовец Катанэ сократил отставание своей команды от соперника.

После перерыва забивали исключительно гости. На 36 минуте Кузенок и Куманькин отправили третий и четвертый мячи в ворота хозяев паркета. Спустя 4 минуты, в уже «рамку» (вышел пятый полевой) команды Игоря Путилова снова влетели два мяча. Авторами голов стали Канивец и Чащин. Больше команды не забивали.

«Так нельзя играть решающие матчи. Сейчас серьезный разговор был в раздевалке. Вся ответственность на мне за поражение. Может я что-то неправильно делаю. Так нельзя играть дома. Начало матча безобразное. Начинаешь заводить игроков, а у нас все равно некоторые завестись не могут. Не знаю как еще. Это просто ужас и мрак», - заявил после матча рулевой «Прогресса» Игорь Путилов.

На данный момент клуб из Глазова находится на 8 месте в российской супрелиге, имея в своем активе 23 очка.