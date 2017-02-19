Лондон. Великобритания. Анджелина Джоли впервые появилась на публике после развода с Брэдом Питтом. Как сообщает L!fe, она побывала на премьере фильма «Сначала они убили моего отца».

«Анджелина Джоли вместе с шестью детьми приехала на премьеру фильма «Сначала они убили моего отца», режиссёром которого была», - пишет издание.

Джоли посетила резиденцию короля страны и удостоилась его аудиенции в городе Баттамбанг.

Отметим, что кинокартина посвящена Лунг Анг, камбоджийской писательнице и правозащитнице. В кинокартине вспоминаются ужасы, которые она пережила во времена правления Красных кхмеров в 1975–1979 годах. Тогда было убито около двух миллионов человек.

«Снять фильм Джоли уговорил сын Мэддокс. Премьеру посетил король Камбоджи Нородом Сиамони и люди, которые пережили то время. Всего, по предварительным оценкам, присутствовало 1,5 тыс. человек», - говорится в сообщении.