Тикси. Якутия. Минобороны России начало испытания новой техники в условиях Арктики. Как сообщает gazeta.ru, точкой старта является поселок Тикси в Якутии.

«Сегодня специалисты главного автобронетанкового управления министерства обороны Российской Федерации и представители промышленности начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики», — сказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Участники испытаний пройдут от поселка Тикси до острова Котельный, а вернутся по ледовому покрытию моря Лаптевых.

«Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям и конечно же модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ», — сказал Булгаков.