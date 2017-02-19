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Февраль 2017
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В Ижевске обнаружили подпольный мини-завод по производству спиртосодержащей жидкости

.пропромышленность

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Минобороны России начало испытания новой техники в условиях Арктики

Специалисты пройдут от поселка Тикси до острова Котельный, а вернутся по ледовому покрытию моря Лаптевых.

Минобороны России начало испытания новой техники в условиях Арктики
Фото:pixabay.com
Минобороны, Россия, техника, Арктика, испытание


10:19

Тикси. Якутия. Минобороны России начало испытания новой техники в условиях Арктики. Как сообщает gazeta.ru, точкой старта является поселок Тикси в Якутии.

«Сегодня специалисты главного автобронетанкового управления министерства обороны Российской Федерации и представители промышленности начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики», — сказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Участники испытаний пройдут от поселка Тикси до острова Котельный, а вернутся по ледовому покрытию моря Лаптевых.

«Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям и конечно же модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ», — сказал Булгаков.

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Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
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