Ижевск. Удмуртия. В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном образовании снежных накатов на дорогах. Сотрудники ведомства просят автомобилистов не выезжать на загородные дороги без острой необходимости.

По информации метеорологической службы, в ближайшие сутки и в понедельник продолжится выпадение снега, в том числе и мокрого, на дороге возможно образование снежного наката.

Температура воздуха в понедельник может перейти в положительные значения (от 0 до +1 градуса по Цельсию).

«Госавтоинспекция МВД по Удмуртии просит водителей не выезжать на загородные дороги без острой необходимости, максимально снизить скорость передвижения, особенно скорость выполнения маневров», - обращаются сотрудники ведомства к жителям региона.

Также в Госавтоинспекции советуют выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии.

«Водителям, не имеющим достаточного опыта эксплуатации транспорта в зимних условиях лучше воздержаться от поездок», - говорится в сообщении.

В свою очередь, пешеходы при пересечении дороги обязаны убедиться, что переход будет безопасен - удостовериться, что водитель имеет возможность остановить транспортное средство и принимает меры к остановке. Наиболее безопасно пересекать проезжую часть в отсутствие приближающегося транспорта. Использование наушников и мобильных телефонов при участии в дорожном движении значительно повышает риск попадания в дорожно-транспортное происшествие.