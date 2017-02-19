Ижевск. Удмуртия. Арбитраж Удмуртии подтвердил нарушение закона о конкуренции со стороны «ИПОПАТ». Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.

Напомним, 26 октября 2016 года региональные антимонопольщики приняли решение о признании ОАО «ИПОПАТ» нарушившим пункт статьи закона о защите конкуренции. Компания при продаже месячных проездных навязывала жителям республики транспортную карту стоимостью 45 рублей, без приобретения которой купить проездной было невозможно. В итоге обществу выдали предписание.

Ответчик не согласился с решением, предписанием и обжаловал их в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Удмуртской Республики не согласился с позицией ОАО «ИПОПАТ», признал законным решение и предписание в полном объеме.