Ижевск. Удмуртия. Общественники Удмуртии провели рейд по проверке содержания памятников защитникам Родины зимой. Как сообщает пресс-служба организации, в центр внимания активистов Общественного народного фронта оказались четыре памятных объекта.

Речь идет о монументах 57-миллиметровой пушки в память о подвигах 174-й отдельной истребительно-противотанковой ордена Красной Звезды дивизиона имени Комсомола Удмуртии; мемориалы на Нагорном и Северном кладбищах, а также памятник жертвам и участникам ликвидации радиационных катастроф.

Из них самым забытым оказался мемориальный комплекс на Нагорном кладбище.

Прибыв на Нагорное кладбище, участники рейда убедились, что за всю зиму службами города никакой расчистки территории и памятника не производилось. Активистам пришлось протаптывать тропинки, чтобы начать работу. Вооружившись лопатами и метлами, они очистили от снега фигуру солдата, постамент, памятную стену с именами захороненных воинов и основные подходы к ним.

Как выяснилось во время рейда, лучше всего содержится территория, где установлена 57-миллиметровая пушка в сквере на улице Ленина.

На Северном кладбище, где захоронены солдаты, умершие от ран в ижевском эвакогоспитале, от снега расчистили пешеходную дорожку, проход к центральной скульптурной композиции и зоны отдыха. Вся остальная территория в снегу.

«Этой акцией мы хотели показать, в первую очередь властям, что памятью защитников Отечества надо заниматься не временно - только к праздникам, а регулярно. Память должна быть постоянной. А потому содержание памятников защитникам Родины в надлежащем виде в течение года – одна из главных задач органов исполнительной власти в деле патриотического воспитания граждан», - отметил член регионального штаба ОНФ Андрей Цаплин.

По итогам рейда региональное отделение народного фронта направит замечания и предложения в администрацию Ижевска для работы.