Сарапул. Удмуртия. Четверо мужчин пытались перекинуть сотовые телефоны в исправительную колонию Сарапула. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии, злоумышленников задержала резервная группа караула.

Случай произошел вечером 15 февраля. К территории колонии подъехал автомобиль, из которого вышли мужчины и перебросили через забор несколько свертков.

«В трех свертках, обнаруженных на участке внутренней запретной зоны, находилось пять сотовых телефонов с аккумуляторными батареями», - сообщили в региональном УФСИН.

По данному факту составили административный протокол. Материалы направили в суд. Злоумышленников задержали.