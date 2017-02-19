Москва. Россия. Журнал Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на премию «Оскар». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежное издание, в этом году каждая корзина будет стоить менее 200 тыс. долларов.

«Речь идет о специальных наборах, которые спонсоры дарят всем 25 номинантам в актерских категориях и категории за режиссуру», - пишет издание.

В прошлом году подарки обошлись спонсорам в общей сложности в 6 млн. долларов, причем каждый из них стоил примерно 232 тыс. долларов.

Как правило в наборы входят и оплаченные путешествия, и приглашения на дорогостоящие косметические процедуры и даже такие экзотические подарки, как туалетная бумага ручной работы, вибратор за $250 или купон на подтяжку груди за $1900.

В 2016 году спонсорам нужно было предоставить товаров и услуг минимум на $4000, чтобы их бренд попал в эту подарочную корзину, и это не считая фиксированного взноса за право одарить актеров и актрис.

Отметим, что в прошлом году актеры, актрисы и режиссеры получили VIP-туры в Израиль ($55 тысяч каждый), оплаченные туры в Японию ($54 тысячи), договор с Audi на аренду машин ($45 тысяч), пожизненное право получать косметику люксовой марки Lizora ($31 тысяча).

В этом году самым дорогим подарком стала трехдневная поездка на ранчо в Калифорнии ($40 тысяч).