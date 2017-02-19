Ижевск. Удмуртия. 924 млн рублей потратили жители Удмуртии за январь 2017 года в общепите на еду. Как сообщает Удмуртстат, показатель уменьшился на 5,2 процента в сопоставимых ценах к январю 2016 года.

Также статистики сообщили, что оборот розничной торговли (с учётом всех источников реализации) составил в январе 2017 года 16,4 млрд рублей. Это на 5,5 процентов меньше по отношению к январю прошлого года.

Ранее Удмуртстат сообщил о том, что по итогам первого месяца в году инфляция в регионе составила 0,1 процента.