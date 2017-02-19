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Февраль 2017
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В Ижевске обнаружили подпольный мини-завод по производству спиртосодержащей жидкости

.профинансы

А тем временем:

1 стоп

Почти 1 млрд рублей потратили жители Удмуртии за месяц в общепите на еду

Показатель уменьшился на 5,2 процента в сопоставимых ценах к январю 2016 года.

Почти 1 млрд рублей потратили жители Удмуртии за месяц в общепите на еду
Фото:pixabay.com
Ижевск, общепит, еда, Удмуртия, статистика


16:00

Ижевск. Удмуртия. 924 млн рублей потратили жители Удмуртии за январь 2017 года в общепите на еду. Как сообщает Удмуртстат, показатель уменьшился на 5,2 процента в сопоставимых ценах к январю 2016 года.

Также статистики сообщили, что оборот розничной торговли (с учётом всех источников реализации) составил в январе 2017 года 16,4 млрд рублей. Это на 5,5 процентов меньше по отношению к январю прошлого года.

Ранее Удмуртстат сообщил о том, что по итогам первого месяца в году инфляция в регионе составила 0,1 процента.

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.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
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Михаил Бабич

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