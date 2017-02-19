Афганистан. Шестеро боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) подорвались на собственной мине в Афганистане. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что террористы пытались установить взрывное устройство на дороге вблизи селения Бодар.

«По данным МВД, среди убитых боевиков - некто Шокир, который является экспертом по взрывному делу и обвиняется в планировании и осуществлении ряда террористических атак на территории провинции», - пишет издание.

Напомним, что в начале недели власти Афганистана объявили о начале операции против боевиков ИГ в нескольких уездах провинции Нагархар. Накануне, выступая на пресс-конференции в Кабуле, начальник генерального штаба вооруженных сил Афганистана Кадамшах Шахим заявил, что в течение года в Афганистане силовиками ликвидировано 1955 боевиков ИГ.