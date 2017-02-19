Санкт-Петербург. 8 тыс человек пришли на крестных ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Как сообщает «Интерфакс», мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.

«В крестном ходе приняли участие около 8 тыс. человек. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка», - рассказали изданию в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отметим, что по завершении крестного хода свою акцию начали противники передачи собора РПЦ.

12 февраля вокруг Исаакия уже проходил крестный ход. По данным полиции, в нем участвовали около 1,5 тыс. человек. В тот же день вокруг собора выстроились протестующие против его передачи Церкви.