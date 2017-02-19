Хохфильцен. Австрия. Немка Лаура Дальмайер завоевала пятое «золото» чемпионата мира в Хохфильцене. В заключительный день соревнований представительница Германии выиграла масс-старт.

Дистанцию Дальмайер прошла 33 минуты 13,8 минуты, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. «Серебро» досталось американке Сьюзен Данкли (+4,6 секунды), а третьей финишировала финка Кайса Мякяряйнен.

Отметим, что Дальмайер установила абсолютный мировой рекорд. На этих соревнованиях биатлонистка завоевала 5 золотых и одну серебряную медаль и ни разу не опустилась ниже второго места. Основная конкурентка немки – Габриэла Коукалова в масс-старте заняла лишь 4 место.

Лучшая из россиянок Ирина Старых финишировала на 15 месте.