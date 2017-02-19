Оренбург. Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» провели выездные встречи с «Локомотивом» из Оренбурга. Коллектив из Воткинска потерпел разгромное поражение в первом матче, но взял убедительный реванш во второй игре.

Первый поединок прошел с преимуществом хозяев льда. После первого тайма воткинсцы проигрывали со счетом 1:4, а во второй половине встречи пропустили еще 4 мяча. В итоге – 8:1 в пользу «железнодорожников».

Начало второй игры прошло диаметрально противоположно первой. На перерыв команды ушли при счете 5:1 в пользу воткинского «Знамени». Второй тайм прошел в равной борьбе, как итог – 7:4 в пользу клуба из Удмуртии.

На данный момент «Знамя» находится на второй строчке во второй группе Высшей лиги, однако у клуба из Удмуртии две игры в запасе по отношению к лидеру «Маяку», который опережает «знаменоносцев» на два очка.