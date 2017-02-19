Австрия. Хохвильцен. Сборная России заняла 5 место в медальном зачете на чемпионате мира по биатлону. Команда смогла завоевать две медали.

«Золото» россияне выиграли в мужской эстафете, а «бронзу» в смешанном миксте, который прошел в первый день чемпионата.

Победителем зачета стали немцы, которые в этом году выиграли семь медалей высшего достоинства и одно «серебро». Вторыми стали французы (1 «золото», 2 «серебра», 4 «бронзы»). На третьем месте расположились чехи.

Отметим, что норвежцы, которые впервые с 1999 года не смогли выиграть ни одной гонки, заняли 6 строчку.

Чемпионат мира закончился масс-стартом у мужчин, который выиграл немец Симон Шемпп. Лучший из россиян Антон Шипулин финишировал четвертым.

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