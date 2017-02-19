Испания. В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире парусную яхту российского бизнесмена. Как сообщает RT со ссылкой на зарубежные СМИ, это произошло из-за претензий немецкой верфи.

Отмечается, что в начале февраля парусник покинул немецкий город Киль, а несколько дней назад он прибыл в Гибралтар для отделочных работ. Предполагалось, что в конце весны яхту передадут владельцу.

«Однако, по информации интернет-портала, судостроительная компания Nobiskrug подала иск, обвинив заказчика — Valla Yachts Limited — в том, что он не перечислил в срок последний транш в размере €9,8 млн», - пишет издание.

Кроме этого, у верфи возникли претензии в связи с долгами по субподрядным счетам. В результате общая сумма иска возросла до €15,3 млн.