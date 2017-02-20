Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует руководитель территориального управления Федерального агентства по управления федеральным имуществом в Удмуртии Ирина Горькова. В понедельник, 20 февраля, ей исполнилось 60 лет.

Также сегодня поздравления принимают первый заместитель главы Граховского района Удмуртии Сергей Овчинников, начальник отдела писем и приема граждан управления по внутренней политике администрации главы и правительства республики Александр Ефимов, замглавы Завьяловского района Дмитрий Ершов, заместитель министра труда и миграционной политики Удмуртии Лариса Вершинина и начальник управления эксплуатации и материально-технического обеспечения администрации и главы правительства региона Сергей Борзенков.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам семейного счастья, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.