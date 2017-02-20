Ижевск. Удмуртия В православной церкви 20 февраля отмечается день памяти преподобного Луки Елландского. Как пишет Astromeridian, обычно этот день приходится на неделю о блудном сыне (вторую неделю, предшествующую Великому посту).

У верующих эта дата считается особенной по той причине, что в храмах именно в это время вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам.

Также 20 февраля люди старались не совершать плохих поступков, раскаиваться в грехах и делать только добрые дела. Анализировали собственные мысли и действия, думали о том, как стать лучше, избавиться от недостатков.

В свою очередь, в народе День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих. Также несколько пирогов в этот день выносили за порог – чтобы умерших родственников покормить. День считался поминальным. Принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещать их могилы. Верили в то, что на Луку можно приготовить самые действенные лекарственные снадобья. Особенно это касалось настоев, отваров и других средств на основе лапчатки. Траву эту в народе называли «могущницей», поскольку она помогала от самых разных хворей. Цветки лапчатки напоминают крест, а потому, за ней и закрепилась подобная слава.

Приметы на 20 февраля:

1. Если солнце на закате окрашивается в красный цвет, лето будет прохладным.

2. Ветер в полдень 20 февраля сулит хороший урожай зерновых культур в текущем году.

3. Гром гремит – примета к тому, что будет плохой сенокос.

4. Чем большую милостыню 20 февраля подашь, тем больше потом получишь.

5. Облака окрашены в синий цвет – погода будет теплой.

6. Красный закат 20 февраля – жди порывистого ветра и сырого лета.

7. Нельзя играть свадьбу на Луку – это поминальный день. Поэтому, заключение брака 20 февраля – по приметам, плохой знак.

8. Нельзя женщинам носить платья зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности.

9. 20 февраля можно лечить сердечные недуги.

10. Если человек родился 20 февраля, он сможет понимать язык растений – так говорили в народе.