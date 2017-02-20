Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась масленичная неделя. С 20 по 26 февраля по всей республике пройдут праздничные мероприятия и народные гуляния.

Главная республиканская Масленица пройдет 26 февраля в 10:00 в селе Сигаево Сарапульского района. Как сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов, праздник пройдет на 7 площадках: «Тёщина встреча «Сват да зять у тёщи – первые гости!»», «Тёщины заигрыши «Наливай – ка, тёща, щей, я привел товарищей»», «Тещина лакомка «У хорошей тёщи – зять не будет тощий»», «Тёщин разгуляй», «Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки», «Тёщины проводы».

Будет организован благотворительный марафон «Масленичная благодать». Собранные средства будут перечислены на строительство храма святого равноапостольного князя Владимира в Сигаево.

В Ижевске «Широкая Масленица» состоится на центральной площади 25 февраля.

12:00 –16:30 - удмуртский праздник «Тол келян» («Проводы зимы»);

14:00 – торжественное открытие «Широкой Масленицы»;

14:30 – начало работы игровых площадок: бег в мешках; метание валенок; народный керлинг; катание по льду чайников, сковородок, утюгов; хоккей с метлами; масленичный столб; бой с мешками на бревне; галерея снеговиков и другое.

16:00 – проводы зимы с сожжением чучела и встреча долгожданной весны.

По словам организаторов, особенностью праздника в этом году станет парад маслениц.

Также масленичные гуляния пройдут во всех районах города:

Ленинский район:

22 февраля с 14:00 - стадион СОШ № 95;

24 февраля с 12:00 - стадион СОШ № 51;

25 февраля с 11:00 - стадион СОШ № 100.

Октябрьский район:

24 февраля с 13:00 - парк имени Кирова.

Индустриальный район:

26 февраля с 12:00 - центр русской культуры «Русский Дом» (парк Космонавтов);

26 февраля с 12:00 - территория дома культуры «Восточный».

Устиновский район:

25 февраля с 12:00 - площадка перед ТРК «Столица»;

25 февраля с 14:00 - ТРЦ «Италмас» на территории ледового городка «Сказбург»;

26 февраля с 11:00 - микрорайон «Старки» улица Спортивная, во дворе домов №21 и №27;

26 февраля с 15:00 - на площадке около библиотеки №23.

Первомайский район:

21 февраля с 17:30 - стадион СОШ №57;

4 марта с 11:00 - территория двора домов по улице Ленина, 158,164.

Музей-заповедник «Лудорвай» ждет гостей на проводы зимы 26 февраля.

Программа праздника:

12:00 – «Встреча Масленицы и Масленичного поезда». Весну закликаем, солнечные хороводы водим, танцуем.

12:00 – 15:00 - работает выставка «Клетка на рубашке» в здании Волостного правления музея.

12:30 – «Масленичное цирковое скоморошье представление».

12:30 - Масленичная забава - «Ледяной столб».

Состязания силачей: «Канат», бои мешками, «Петушиные бои», гири.

13:00 – «Смотрины невест» - конкурсы от музейной тёщи на выбор лучшей невестки.

13:00 – «Масленичный комический футбол».

13:30 - «Весёлый Биатлон» - бег на черевичках, стрельба валенком, бег в мешках, валенки-скороходы, гигантские лыжи.

14:00 – «Потешный круг» - мужской игровой блок. Игры: «Стенка на стенку», «Кулачный бой».

14:30 – Сожжение чучела масленицы.

Кроме того, с 23 по 26 февраля с 11:00 каждый желающий может отпраздновать Масленицу в усадьбе Тол Бабая. Гостей ждет представление с участием удмуртского Деда Мороза; интерактивная экскурсия «Вы с добром - мы с теплом»; «Весенний обряд очищения» - дегустация удмуртской кухни; аттракционы (тарзанка, катание на тюбингах. катание на лошадях); мастер-класс (оберег); сжигание чучела.

Кроме того, масленичные гуляния пройдут в «Шаман парке» в селе Бураново. Большая развлекательная программа, концерт, катание на лошадях и верблюдах, хождение по углям, мастер-классы, шаманские камлания у костра, массаж бубном и много многое другое будет организовано 25 февраля. Начало в 12:00.