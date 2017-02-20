Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет битву за Братину серией против казахстанского «Торпедо». Как сообщает пресс-служба Высшей хоккейной лиги, первые матчи 1/8 состоятся 24 и 25 февраля в Усть-Каменогорске.

Клуб из Казахстана занял первое место по итогам регулярного чемпионата. Команда в 50 играх набрала 109 очков. В свою очередь «сталевары» за два тура до конца «регулярки» ворвались в зону плей-офф и смогли остаться в топ-16, несмотря на поражение в овертайме от пензенского «Дизеля».

Игры в столице Удмуртии состоятся 28 февраля и 1 марта. Если после четырех поединков победитель в серии не определится, то дополнительные матчи пройдут 4,6 и 8 марта.

Отметим, что в сезоне 2016/17 годов «сталевары» встречались с соперником дважды и оба раза победили. На домашнем льду 3:2 в основное время, на выезде 2:1 по буллитам.

Все пары 1/8 финала кубка Братины:

«Торпедо» (г. Усть-Каменогорск) - «Ижсталь» (г. Ижевск)

«Сарыарка» (г. Караганда) - «Звезда» (г. Чехов)

«Торос» (г. Нефтекамск) - «Динамо» (г. Санкт-Петербург)

ТХК (г. Тверь) - «Рубин» (г. Тюмень)

«СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург) - ХК «Рязань» (г. Рязань)

«Спутник» (г. Нижний Тагил) - «Ермак» (г. Ангарск)

«Динамо» (г. Балашиха) - «Нефтяник» (г. Альметьевск)

«Зауралье» (г. Курган) - «Сокол» (г. Красноярск)