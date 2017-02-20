Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре понедельник, 20 февраля. До конца календарной зимы осталось 9 дней. Последняя решила не сдаваться весне без боя и закружила города и села республики в метели. Пока вы готовитесь к последней, относительно полноценной, трудовой неделе февраля, мы расскажем о самых интересных материалах, которые предлагают своим читателям и зрителям онлайн СМИ республики.

Журналисты интернет газеты «День.org» обсудили с архитекторами и застройщиками перспективы переноса делового центра Ижевска на окраину города. Теоретически такое решение должно избавить столицу Удмуртии от многокилометровых пробок, образующихся на Ленина, 10 лет Октября, Карла Либкнехта, Удмуртской и других улицах. По мнению представителя ижевского градсовета Любови Яковицкой, можно пойти по европейскому пути, когда люди добираются до работы пешком или на общественном транспорте, а личный автомобиль используют только для поездок за город. В свою очередь зампред постоянной комиссии муниципального парламента по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Андрей Зюзин рассказал изданию, что практическая реализация такой идеи маловероятна.

«Не будут же авторы этой идеи выкупать офисную недвижимость, с тем, чтобы работодатель перенес свой офис на периферию. Да и потом, центр забит вовсе не потому, что все съезжаются туда на работу. Рабочие места распределены, на мой взгляд, равномерно по городу», - сказал он.

Портал «Ижлайф» рассказывает своим читателям о тротуарах на улице Авангардной, которые засыпали снегом во время последней чистки проезжей части. Больше всего досталось пешеходному участку от 6-ой городской больницы до перекрестка Авангардной и Софьи Ковалевской. Здесь образовалось подобие снежной горки, по которой невозможно пройти.

«За несколько дней люди протоптали узкую дорожку наверху, и теперь ты идешь как по горной тропе. Отступишься – скатишься вниз, к проезжей части», - рассказала журналистам ижевчанка Евгения.

Гостелерадиокомпания «Удмуртия» опубликовала на своем сайте сюжет о нашествии на Ижевск свиристелей, которые обычно сторонятся близкого соседства с людьми. Орнитологи рассказали съемочной группе телеканала, что такое большое количество этих птиц в городе связано с урожаем рябины. Свиристели уже съели все ягоды в лесу и перелетели ближе к человеку, чтобы основательно подкрепиться перед дальнейшим перелетом на юг.

В Ижевске - нашествие свиристелей

Журналисты ГТРК «Удмуртия» рассказали и о нововведении в пассажирском транспорте столицы Удмуртии. Предприятие ИПОПАТ отказалось от кондуктора на одном из своих маршрутов. Теперь билеты в автобусе №23 продает сам водитель. Такую оптимизацию перевозчик планирует распространять и на других маршрутах с небольшим количеством пассажиров.

В Ижевском общественном транспорте могут исчезнуть кондукторы

В обзоре использованы материалы:udmtv.ru, izhlife.ru, day.org.ru.