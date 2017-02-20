Петропавловск-Камчатский. 52-летняя женщина скончалась в больнице после того, как ее почти два километра тащил за зажатую в дверях ногу пассажирский автобус. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Интерфакс.

14 февраля около 21:20 в Петропавловске-Камчатском рейсовый автобус начал движение от остановки общественного транспорта с открытыми дверями. 58-летний водитель рейсового автобуса Daewoo не убедился, что все пассажиры вышли. Именно тогда и выпала на проезжую часть 52-летняя женщина. Двери зажали ей ногу, и автобус продолжил движение.

Заметили пострадавшую только на конечной остановке, почти в двух километрах от места происшествия. Ее доставили в нейрохирургическое отделение краевой больницы, где она скончалась 17 февраля.

Полиция Камчатки устанавливает, почему женщину не заметили ни водитель, ни пассажиры, ни другие участники дорожного движения. Также полицейские ждут окончания судебно-медицинской экспертизы, которая покажет причины смерти пассажирки.