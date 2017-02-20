Дебесы. Удмуртия. В Дебесском районе задержали депутата за взятку более 1 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник, 20 февраля, рассказал министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

«17 февраля при получении первой части взятки более одного млн рублей за лоббирование интересов коммерческой организации задержали депутата одного из муниципальных образований республики Дебесского района», - сообщил министр внутренних дел Удмуртии.

По его словам, представители ведомства также задержали начальника одного из подразделений управления архитектуры за мошенничество, которое касается незаконной регистрации собственности.