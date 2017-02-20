Куала-Лумпур. Малайзия. Видео с камер наблюдения малазийского аэропорта, на которых запечатлено нападение на брата главы КНДР, попало в Сеть. Об этом сообщает Газета.

На кадрах видно, как на Ким Чен Нама накидывается женщина. Буквально через несколько секунд нападавшая продолжает свой путь, как ни в чем не бывало. После инцидента Ким Чен Нам обращается в службу безопасности. Его отводят в пункт охраны, где он теряет сознание.

Chilling moment Kim Jong nam is 'killed by female assassins'

Напомним, Ким Чен Нама – сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чем Ира – убили в аэропорту малазийской столицы 14 февраля.

Через несколько дней полиция задержала шесть человек, предположительно, причастных к убийству.