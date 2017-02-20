  • 1Ср
  • 2Чт
  • 3Пт
  • 4Сб
  • 5Вс
  • 6Пн
  • 7Вт
  • 8Ср
  • 9Чт
  • 10Пт
  • 11Сб
  • 12Вс
  • 13Пн
  • 14Вт
  • 15Ср
  • 16Чт
  • 17Пт
  • 18Сб
  • 19Вс
  • 20Пн
  • 21Вт
  • 22Ср
  • 23Чт
  • 24Пт
  • 25Сб
  • 26Вс
  • 27Пн
  • 28Вт
Февраль 2017
Все новости текущей недели
Важно
В Вавоже провалилась крыша жилого дома

.проэкологию

А тем временем:

1 стоп

В Можге торговая компания сбрасывала в реку неочищенные сточные воды

Концентрация загрязняющих веществ превышала норму.

В Можге торговая компания сбрасывала в реку неочищенные сточные воды
Фото:trishurupa.ru
Можга, экология, Прокуратура, Удмуртия, вода, происшествие


09:56

Можга. Удмуртия. Компания «Дабров и К» в Можге сбрасывала в реку Мутовку неочищенные сточные воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

При проведении проверки установлено, что организация не в полном объеме очищала сточные воды. Выявлены превышения допустимых сбросов по аммоний иону в 24,14 раза, по азоту аммонийному в 24,12 раза, по нефтепродуктам в 18 раз, по железу в 5,8 раза, по фосфат-иону в 30 раз, по фосфатам в 30 раз, по биохимическому потреблению кислорода в 9,5 раза, по химическому потреблению кислорода в 2,7 раза.

Можгинская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском об устранении нарушения законодательства об охране водных объектов. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, организацию обязали разработать и провести мероприятия по очистке сточных вод, сбрасываемых в реку Мутовка.

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

Следователи Удмуртии заняли второе место в федеральном рейтинге по итогам 2016 года

20.02.2017 11:45 Об этом сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимир Никешкин. >>

Ученые предсказали новый ледниковый период на Земле через 20 лет

20.02.2017 11:40 Связывают они это с низкой активностью солнца. >>

9-летнюю девочку в Дагестане насмерть загрызли собаки

20.02.2017 11:32 Ее тело на улице обнаружили прохожие. >>

Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии прокомментировал ситуацию с подготовкой к весеннему паводку

20.02.2017 11:16 По словам Петра Фомина, главной задачей городских властей является вывоз снега с территорий муниципальных образований. >>

В Вавоже провалилась крыша жилого дома

20.02.2017 10:55 На аппаратном совещании органов государственной власти руководитель региона призвал глав муниципальных образований с бол... >>

В Ижевске на месте частного сектора в Строителе могут появиться многоэтажки

20.02.2017 10:35 Основная часть застройки нового микрорайона уже сложилась. >>

Мэру Риги грозит штраф за разговор на русском в обществе

20.02.2017 10:30 Нил Ушаков использовал негосударственный язык, отвечая на вопросы школьников. >>

Шесть человек погибли в ДТП в Саратовской области

20.02.2017 10:18 На трассе около села Тарумовка столкнулись два автомобиля. >>

Водитель «ВАЗ» насмерть разбился в Алнашском районе

20.02.2017 10:14 Мужчина не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем. >>

В Можге торговая компания сбрасывала в реку неочищенные сточные воды

20.02.2017 09:56 Концентрация загрязняющих веществ превышала норму. >>

Появилось видео нападения на Ким Чен Нама в Малайзии

20.02.2017 09:45 На кадрах видно, как на брата лидера КНДР в аэропорту нападает женщина. >>

Продажи квартир в уникальном жилом комплексе «ECO Life Весна» начались в Ижевске

20.02.2017 09:40 Это небольшой зеленый остров, где можно быть абсолютно спокойным за безопасность и комфорт своей семьи. >>

В Дебесском районе задержали депутата за взятку более 1 млн рублей

20.02.2017 09:12 Об этом рассказал министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин. >>

Масленичная неделя стартовала в Удмуртии

20.02.2017 09:00 Народные гуляния пройдут с 20 по 26 февраля по всей республике. >>

Пассажирский автобус на Камчатке протащил зажатую дверями женщину около 2 км

20.02.2017 08:39 Пострадавшая скончалась в больнице. >>

«Ижсталь» начнет битву за Братину серией против победителя «регулярки» казахстанского «Торпедо»

20.02.2017 08:30 Первые матчи состоятся 24 и 25 февраля в Усть-Каменогорске. >>

Юбилей празднует руководитель Росимущества по Удмуртии Ирина Горькова

20.02.2017 08:00 Сегодня ей исполнилось 60 лет. >>

Знаки Удмуртии: день без свадеб и покупок

20.02.2017 07:30 Народные приметы на понедельник, 20 февраля. >>

Новости Удмуртии 2.0: перенос делового центра Ижевска на окраину и нашествие свиристелей

20.02.2017 07:07 Обзор самых интересных материалов, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ республики. >>

В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире парусную яхту Sailing Yacht A

19.02.2017 19:20 Она принадлежит российскому бизнесмену. >>

Сборная России заняла 5 место в медальном зачете на чемпионате мира по биатлону

19.02.2017 19:12 Команда смогла завоевать две медали. >>

Посольство США в Киеве встревожилось после признания Россией документов жителей Донбасса

19.02.2017 17:31 Об этом сообщается в Твиттере посольства. >>

Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» провели выездные встречи с «Локомотивом»

19.02.2017 17:09 Коллектив из Воткинска потерпел разгромное поражение в первом матче, но взял убедительный реванш во второй игре. >>

Немка Лаура Дальмайер завоевала пятое «золото» чемпионата мира в Хохфильцене

19.02.2017 16:53 В заключительный день соревнований представительница Германии выиграла гонку с общего старта. >>

Почти 1 млрд рублей потратили жители Удмуртии за месяц в общепите на еду

19.02.2017 16:00 Показатель уменьшился на 5,2 процента в сопоставимых ценах к январю 2016 года. >>

Четверо мужчин пытались перекинуть сотовые телефоны в исправительную колонию Сарапула

19.02.2017 15:00 Злоумышленников задержала резервная группа караула. >>

8 тыс человек пришли на крестных ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ

19.02.2017 14:50 Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка. >>

Боевики ИГ подорвались на собственной мине в Афганистане

19.02.2017 14:32 Об этом сообщает «Интерфакс». >>

Общественники Удмуртии провели рейд по проверке содержания памятников защитникам Родины

19.02.2017 14:00 В центр внимания активистов Общественного народного фронта оказались четыре памятных объекта. >>

Арбитраж Удмуртии подтвердил нарушение закона о конкуренции со стороны «ИПОПАТ»

19.02.2017 13:00 Об этом сообщает пресс-служба региональной ФАС. >>

В Москве водитель Porsche на скорости 145 км/ч сбил насмерть пешехода и протаранил несколько автомобилей

19.02.2017 12:41 Авария произошла возле дома 34 по улице Мосфильмовская. >>

Журнал Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на премию «Оскар»

19.02.2017 12:30 По данным издания, в этом году каждая корзина будет стоить менее 200 тыс. долларов. >>

В Ижевске ищут хозяев трех потерявшихся лошадей

19.02.2017 12:00 Мини-табун заметили накануне, 18 февраля, на улице Дзержинского. >>

В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном образовании снежных накатов на дорогах

19.02.2017 11:00 Сотрудники ведомства просят автомобилистов не выезжать на загородные дороги без острой необходимости. >>

Минобороны России начало испытания новой техники в условиях Арктики

19.02.2017 10:19 Специалисты пройдут от поселка Тикси до острова Котельный, а вернутся по ледовому покрытию моря Лаптевых. >>

Анджелина Джоли впервые появилась на публике после развода с Брэдом Питтом

19.02.2017 10:07 Она побывала на премьере фильма «Сначала они убили моего отца». >>

Ужас и мрак: наставник глазовского «Прогресса» раскритиковал игру своей команды в матче против «Никеля»

19.02.2017 10:00 Встреча, прошедшая накануне в Ижевске, закончилась со счетом 6:1 в пользу «металлургов». >>

Владимир Путин подписал указ о признании выданных в Донецке и Луганске документов

18.02.2017 21:03 Граждане Украины смогут без оформления визы въезжать и выезжать из России. >>

Первый робот-полицейский появился на вокзале в Китае

18.02.2017 18:10 Новый сотрудник неделю будет работать в тестовом режиме. >>

Российские фанаты записали музыкальное приглашение на ЧМ-2018 для английских болельщиков

18.02.2017 18:06 Они исполнили песню под мотив известной казачьей песни. >>

Истребители перехватили неопознанный самолет около резиденции Дональда Трампа

18.02.2017 17:13 Инцидент произошёл неподалёку от поместья президента США Мар-а-Лаго во Флориде. >>

Более 3 млрд рублей выделят на техническое перевооружение завода «Купол» в Ижевске

18.02.2017 17:00 Об этом заявил гендиректор предприятия на встрече с полпредом Президента России в ПФО Михаилом Бабичем. >>

Вечный огонь отключат в Ижевске 22 февраля

18.02.2017 15:39 С 13:00 до 16:00 там проведут работы по техническому обслуживанию. >>

Президент союза биатлонистов России потребовал от IBU наказать Фуркада за оскорбление Логинова

18.02.2017 15:22 Он направил письмо на имя главы международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. >>

В Ижевске обнаружили подпольный мини-завод по производству спиртосодержащей жидкости

18.02.2017 14:02 Региональное управление ФСБ опубликовало видео задержания работников цеха. >>
 



.прописали
Фарид Юнусов Фарид Юнусов
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
20.02.2017 Пуд золота и фунт лиха
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
« Все блогеры Все блоги »
 
ИНТЕРВЬЮ
Михаил Бабич

Популярное
Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии прокомментировал ситуацию с подготовкой к весеннему паводку
11:16
Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии прокомментировал ситуацию с подготовкой к весеннему паводку
По словам Петра Фомина, главной задачей городских властей является... >>


Общественники Удмуртии провели рейд по проверке содержания памятников защитникам Родины
19.02.2017 14:00
Общественники Удмуртии провели рейд по проверке содержания памятников защитникам Родины
В центр внимания активистов Общественного народного... >>


Арбитраж Удмуртии подтвердил нарушение закона о конкуренции со стороны «ИПОПАТ»
19.02.2017 13:00
Арбитраж Удмуртии подтвердил нарушение закона о конкуренции со стороны «ИПОПАТ»
Об этом сообщает пресс-служба региональной ФАС. >>


В Ижевске ищут хозяев трех потерявшихся лошадей
19.02.2017 12:00
В Ижевске ищут хозяев трех потерявшихся лошадей
Мини-табун заметили накануне, 18 февраля, на улице Дзержинского. >>


«Ростов-Дон» и ижевский «Университет» провели совместную тренировку
18.02.2017 11:00
«Ростов-Дон» и ижевский «Университет» провели совместную тренировку
Матч женской гандбольной суперлиги не состоялся по причине эпидемии гриппа, из-за которой на... >>


Одного из участников проекта строительства моста через Каму могут признать банкротом
17.02.2017 11:24
Одного из участников проекта строительства моста через Каму могут признать банкротом
«Сбербанк» намерен обратиться в суд с иском к ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола».... >>


«Енот-парк» может появиться в Ижевске
17.02.2017 09:40
«Енот-парк» может появиться в Ижевске
Его планируют разместить в лесопарковой полосе рядом с ипподромом. >>


Гандболистки ижевского «Университета» не сыграют с «Ростовом» из-за эпидемии гриппа
17.02.2017 09:14
Гандболистки ижевского «Университета» не сыграют с «Ростовом» из-за эпидемии гриппа
В составе клуба из Удмуртии заболели сразу 11 спортсменок. >>


Ветеран боевых действий из Удмуртии Сергей Макаров рассказал в «Кофемолке» про войну, собак и русский мат
16.02.2017 19:17
Ветеран боевых действий из Удмуртии Сергей Макаров рассказал в «Кофемолке» про войну, собак и русский мат
Бывший работник МВД и Следственного комитета... >>




Популярное


Популярное
Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
10.02.2017 18:28
Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
Малыша и согревавшее его животное случайно обнаружил прохожий. >>


В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
29.01.2017 13:40
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>


Вышел новый хоррор-клип группировки «Ленинград»
15.02.2017 19:09
Вышел новый хоррор-клип группировки «Ленинград»
Режиссером выступил Илья Найшуллер, снявший нашумевший фильм «Хардкор». >>


От Григория Лепса ушла вся его команда
14.02.2017 18:30
От Григория Лепса ушла вся его команда
Все сотрудники продюсерского центра PC LEPS, в том числе концертный директор и менеджеры, покинули певца. >>


Девятиклассник скончался в Татарстане из-за пулевого ранения в глаз
17.02.2017 16:32
Девятиклассник скончался в Татарстане из-за пулевого ранения в глаз
В него случайно выстрелил одноклассник из пневматического пистолета. >>


Около детского сада в Краснодаре нашли стопу новорожденного
14.02.2017 16:00
Около детского сада в Краснодаре нашли стопу новорожденного
Следователи ищут тело ребенка и его убийцу. >>


Археологи откопали на Ямале странное захоронение с миниатюрными людьми
17.02.2017 18:45
Археологи откопали на Ямале странное захоронение с миниатюрными людьми
Ученые говорят, что в этой находке все несвойственно ни для эпохи, ни для региона. >>


Полиция задержала еще одного участника нападения на инкассаторов в Москве
15.02.2017 10:33
Полиция задержала еще одного участника нападения на инкассаторов в Москве
У мужчины огнестрельное ранение. >>


Турок убил рускую жену и двоих детей в Анталье
15.02.2017 09:36
Турок убил рускую жену и двоих детей в Анталье
После этого мужчина покончил с собой. >>


Интернет-пользователи «перемотали» треш-клип «Ленинграда»
16.02.2017 19:29
Интернет-пользователи «перемотали» треш-клип «Ленинграда»
Реверсивный ролик на песню «Кольщик» вышел в Сети в день премьеры самого клипа. >>


В Сети появилось видео жесткого наезда автоледи на толпу пешеходов во Владивостоке
16.02.2017 13:41
В Сети появилось видео жесткого наезда автоледи на толпу пешеходов во Владивостоке
Водитель даже не притормозила на красный сигнал светофора. >>




Популярное
Двухлетнего мальчика и его семью расстреляли во время видеотрансляции на Facebook
17.02.2017 13:38
Двухлетнего мальчика и его семью расстреляли во время видеотрансляции на Facebook
Спастись удалось только беременной тете мальчика. >>


Ученые предсказали падение астероида на Землю в ближайшую неделю
16.02.2017 18:20
Ученые предсказали падение астероида на Землю в ближайшую неделю
Небесно тело может столкнуться с Великобританией. >>


Взрывающиеся дельфины привели к закрытию пляжей в Новой Зеландии
13.02.2017 12:35
Взрывающиеся дельфины привели к закрытию пляжей в Новой Зеландии
Специалистам пришлось заняться откачиванием газов из туш выбросившихся... >>


Бородатая Кончита Вурст снова станет мужчиной
14.02.2017 18:27
Бородатая Кончита Вурст снова станет мужчиной
Томас Нойвирт считает, что она достигла всего, на что была способна. >>


Удивительное видео схватки кобры и черной вдовы покоряет Сеть
17.02.2017 11:23
Удивительное видео схватки кобры и черной вдовы покоряет Сеть
Смертельная битва набрала уже более миллиона просмотров. >>


Первый робот-полицейский появился на вокзале в Китае
18.02.2017 18:10
Первый робот-полицейский появился на вокзале в Китае
Новый сотрудник неделю будет работать в тестовом режиме. >>


Водопад в Калифорнии превратился в «огнепад»
16.02.2017 11:55
Водопад в Калифорнии превратился в «огнепад»
Редкое явление собрало тысячи зрителей со всей страны. >>


Ученые предсказали голод для человечества через 10 лет
15.02.2017 16:32
Ученые предсказали голод для человечества через 10 лет
В результате глобального потепления урожайность кукурузы сойдет на нет. ... >>


72-летний китаец сменил пол
17.02.2017 19:55
72-летний китаец сменил пол
Желание стать женщиной пенсионер испытывал давно. >>




Обсуждаемое
Новости Удмуртии 2.0: перенос делового центра Ижевска на окраину и нашествие свиристелей
07:07
Новости Удмуртии 2.0: перенос делового центра Ижевска на окраину и нашествие свиристелей
Обзор самых интересных материалов,...>
1 комментарий
Арбитраж Удмуртии подтвердил нарушение закона о конкуренции со стороны «ИПОПАТ»
19.02.2017 13:00
Арбитраж Удмуртии подтвердил нарушение закона о конкуренции со стороны «ИПОПАТ»
Об этом сообщает пресс-служба региональной...>
1 комментарий
Минобороны России начало испытания новой техники в условиях Арктики
19.02.2017 10:19
Минобороны России начало испытания новой техники в условиях Арктики
Специалисты пройдут от поселка Тикси до острова Котельный, а вернутся...>
1 комментарий
В Ижевске обнаружили подпольный мини-завод по производству спиртосодержащей жидкости
18.02.2017 14:02
В Ижевске обнаружили подпольный мини-завод по производству спиртосодержащей жидкости
Региональное управление...>
1 комментарий
Разозлившаяся старушка из Ижевска задушила внучку шнуром от утюга
18.02.2017 13:00
Разозлившаяся старушка из Ижевска задушила внучку шнуром от утюга
34-летняя женщина часто избивала, оскорбляла...>
1 комментарий
Полпред Президента России обсудил с властями Удмуртии будущие тарифы на проезд по камскому мосту
17.02.2017 20:08
Полпред Президента России обсудил с властями Удмуртии будущие тарифы на проезд по камскому мосту
По слова Михаила Бабича, речь...>
4 комментария
Заболеваемость гепатитом А в Удмуртии выросла в 4 раза
17.02.2017 12:46
Заболеваемость гепатитом А в Удмуртии выросла в 4 раза
Больше всего болеют в Ижевске. >
1 комментарий
В Ижевске сбили 2-летнего мальчика на санках
17.02.2017 12:24
В Ижевске сбили 2-летнего мальчика на санках
В результате происшествия малыш получил травмы. >
1 комментарий
Петиция за установку светофора возле центральной площади Ижевска появилась в Cети
17.02.2017 11:44
Петиция за установку светофора возле центральной площади Ижевска появилась в Cети
Жители столицы Удмуртии пожаловались на частые...>
4 комментария
Президиум Верховного суда Удмуртии сократил тюремный срок экс-главы Малопургинского района на 3 месяца
17.02.2017 10:24
Президиум Верховного суда Удмуртии сократил тюремный срок экс-главы Малопургинского района на 3 месяца
Кроме того,...>
2 комментария
Новости Удмуртии 2.0: зимний велопарад и вырубка леса в природных заказниках
17.02.2017 07:12
Новости Удмуртии 2.0: зимний велопарад и вырубка леса в природных заказниках
Обзор самых интересных материалов, которые...>
3 комментария
Расследования начнут проводить депутаты Гордумы Ижевска
16.02.2017 18:03
Расследования начнут проводить депутаты Гордумы Ижевска
К ним будут привлекать профильных экспертов. >
2 комментария

Обсуждаемое

Афиша Ижевска

ВИА «Поющие гитары»
Концерт
ВИА «Поющие гитары»
Вечера на хуторе близ Диканьки
Спектакли
Вечера на хуторе близ Диканьки
Балет «Щелкунчик»
Опера и балет
Балет «Щелкунчик»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»