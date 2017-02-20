Можга. Удмуртия. Компания «Дабров и К» в Можге сбрасывала в реку Мутовку неочищенные сточные воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

При проведении проверки установлено, что организация не в полном объеме очищала сточные воды. Выявлены превышения допустимых сбросов по аммоний иону в 24,14 раза, по азоту аммонийному в 24,12 раза, по нефтепродуктам в 18 раз, по железу в 5,8 раза, по фосфат-иону в 30 раз, по фосфатам в 30 раз, по биохимическому потреблению кислорода в 9,5 раза, по химическому потреблению кислорода в 2,7 раза.

Можгинская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском об устранении нарушения законодательства об охране водных объектов. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, организацию обязали разработать и провести мероприятия по очистке сточных вод, сбрасываемых в реку Мутовка.