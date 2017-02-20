Ижевск. Удмуртия. Проект планировки микрорайона №6 в Строителе представили в Ижевске. Он будет ограничен Заречным шоссе, улицами Баранова и Базарная площадь в Ленинском районе города.

Основная часть застройки в районе уже сложилась: тут есть многоэтажные жилые дома, больницы, детские сады, школы. Проект предполагает завершить застройку территории тремя 18-этажными жилыми домами общей площадью в 23 тыс. кв.м. на месте, где сейчас находится частный сектор. Также он предусматривает строительство спортивного ядра и детского сада.

Из-за того, что в управлении архитектуры и градостроительства Ижевска засомневались в соблюдении нормативов по количеству парковочных мест рядом с проектируемыми домами, план отправили на доработку. Также специалисты посоветовали предусмотреть внутриквартальные прогулочные зоны и проработать схему ливневой канализации.