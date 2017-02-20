Алнаши. Удмуртия. 29-летний водитель скончался на месте после ДТП в Алнашском районе. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, водитель легкового автомобиля врезался в грузовик.

Авария произошла в воскресенье, 19 февраля, около 20:00 на 39 км автодороги Елабуга – Пермь. Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Вольво».

МВД по Удмуртии просит автовладельцев быть предельно внимательными при движении по загородным трассам, соблюдать дистанцию с движущимися впереди автомобилями, избегать необоснованных обгонов.