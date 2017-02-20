Тарумовка. Саратовская область. При столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области погибли шесть человек. Об этом сообщает Интерфакс.

ДТП произошло около 5:00 мск неподалеку от села Тарумовка.

«По предварительной информации, столкнулись автомобили «Ниссан» с номерами 163 региона и «Киа» с номерами 190 региона. По данным ГИБДД, водитель «Киа» выехал на встречную полосу. Вероятнее всего, он является виновником ДТП», - цитирует издание слова представителя ГУ МВД области.

В результате аварии погибли все находившиеся в салоне «Киа» и один – в автомобиле «Ниссан».