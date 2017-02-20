Рига. Латвия. Центр государственного языка Латвии выписал мэру Риги Нилу Ушакову штраф за использование русского языка. Об этом градоначальник поделился в своем аккаунте на Facebook.

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По его словам, он отвечал на русском языке на вопросы школьников, которые она задавали на русском.

«Вы не поверите и, скорее всего, будете даже смеяться. Но Центр государственного языка нашел еще один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю -за то, что в День теней (традиционный день в Латвии, когда школьники могут лично следить за работой известных людей и должностных лиц) я своим теням, которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал. Ну что, придется поспорить», - написал Нил Ушаков в соцсети.

Мэр Риги отметил, что Центру государственного языка еще не удалось его оштрафовать, несмотря на многочисленные попытки.