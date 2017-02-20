Ижевск. Удмуртия. В Вавоже провалилась крыша жилого дома. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти заявил руководитель региона Александр Соловьев.

«Мы знаем, что в феврале в Вавоже провалилась крыша. Неужели мы настолько богаты или настолько не понимаем, и не относимся должным образом к своим функциональным обязанностям? В январе вместе с инспекцией подготовили распоряжение и разослали всем. Обратите внимание на крыши! Нет. Наплевательски относятся. Крыша провалилась, дошло до первого этажа. Неужели мы настолько бестолковые», - сказал Александр Соловьев.

Как рассказал позднее начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин инцидент произошел около 15 февраля. Площадь обрушения составила более 100 кв.м.

После этого слово дали начальнику Госжилинспекции Удмуртии Марату Исмагилову, который отметил, что на данный момент в столице Удмуртии возбуждено 114 административных дел по отношению к управляющим компаниям.

«Напомню, что у нас в регионе более 4 тыс. домов со скатными крышами. Более 30 см снега не допускается на них. Если начинается оттепель - снег нужно скидывать чаще. Наледь, сосульки, все нужно убирать, включая балконы и козырьки. Тоже самое мы говорим собственникам индивидуальных жилых домов, которых у нас много в сельской местности. Мы по поручению главы и правительства с начала января выдали всем поручения. У нас более 114 управляющих организации и более 500 ТСЖ», - сказал во время своего выступления Марат Исмагилов.

По его словам, к 20 января специалисты инспекции подвели итоги январских рейдов, во время которых пред ГЖИ отчитались муниципальные образования.

«…все отчитались по уборке снега, но контроль мы не закончили, обращались к муниципальным образованиям, чтобы они обращались в надзорные органы. Сегодня сложилась практика, что возбудили 114 административных дел по Ижевску. 20 управляющих организаций привлекли к ответственности», - уточнил Исмагилов.

По его словам, в Воткинске дела возбудили по отношению к 4 управляющим компаниям, в Камбарке к одной, в Сарапульском районе 3 управляющие компании и 1 ТСЖ.

«Заведены административные дела. Сейчас ведем массовые проверки по Ижевску, Глазову и Ярскому району.

В свою очередь глава региона Александр Соловьев призвал в данном случае «никого не жалеть»

«Думаю, не будем включать зал. Не жалейте никого. Я обращаюсь к главам муниципальных районов. Пряники закончились, вы сами выбрали метод кнута», - подвел итог доклада Исмагилова глава республики.