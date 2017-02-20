Махачкала. Дагестан. Местные жители обнаружили тело 9-летней девочки на улице Махачкалы. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Дагестану, предположительно, смерть ребенка могла наступить от множественных укусов собак.

Сообщение о страшной находке поступило в правоохранительные органы вечером 19 февраля. На теле девочки обнаружили множественные рваные раны.

«Следователи имеют все основания полагать, что смерть ребенка могла наступить от укусов в результате нападения собак», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрашивают местных жителей, ищут потенциальных очевидцев и разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Чтобы установить точную причину гибели ребенка, назначили судебно-медицинскую экспертизу.