Ижевск. Удмуртия. Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии прокомментировал ситуацию с подготовкой к весеннему паводку. По словам Петра Фомина, главной задачей городских властей является вывоз снега с территорий муниципальных образований.

«Сейчас идет подготовка к паводку. Проводим большую работу с ведомствами и главами городов, которые попадают в зону подтопления. До 1 апреля работы завершим. Прогноз сложный, но земля промерзла только в открытых участках местности. Есть возможность – вода с полей уйдет, а из городов нет. Основная задача – вывоз снега», - заявил во время аппаратного совещания органов госвласти главный спасатель Удмуртии.

Фомин призвал во всех районах до 1 марта провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям.

«Необходимо сформировать группировки сил. Мешки, песок, доски, гвозди – все подготовить. В прошлом году Балезинский район не был полностью готов и приходилось снимать резервы. Организуйте дежурство, закрепите бесхозные пруды за главами сельских поселений», - сказал начальник регионального управления.