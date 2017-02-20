Глазов. Удмуртия. Исторический эксперимент «Сигнальные костры Дондыдора» проведут активисты из Удмуртии. Об этом сообщает удмуртский институт истории, языка и литературы.

Энтузиасты в пятницу, 24 февраля, зажгут цепь сигнальных огней протяжённостью 44 км от городища «Учкакар» (Ярский район) до городища «Гурьякар» (Балезинский район).

В качестве объектов выбрано несколько крупных памятников, в том числе «Учкакар» – дозорное городище, «Иднакар» – столица батыра Идны и «Гурьякар» – городище среднего сына великого батыра Донды.

Программа мероприятия:

9:00 – старт (Глазов);

11:00 – 12:00 – разжигание сигнальных костров;

14:00 – 16:00 – финиш в деревне Адам, разжигание живого огня Дондыдора, обсуждение итогов и перспектив развития.

Справка:

На севере Удмуртии, в бассейне реки Чепцы есть более 200 памятников археологии, в числе которых серия уникальных городищ и могильников 1 – начала 2 тыс. н.э. Это была героическая эпоха – богатырей, князей и их дружин.

Регион бытования Чепецкой археологической культуры включает 3 крупных центра - городища Гурьякар, Иднакар и Учкакар, которые расположены последовательно в 17 и 27 км друг от друга на правом, высоком коренном береге реки Чепцы.