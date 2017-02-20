Москва. В Госдуму России внесли проект поправок к Воздушному кодексу, в которых авидебоширам запретят продажу билетов на самолеты в течение трех лет. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Комитет по транспорту Госдумы России разработал поправки в Воздушный кодекс, предложив создать «единый реестр лиц», которым на три года запрещены полеты. В список, который будут пополнять сами авиаперевозчики, войдут пассажиры, чье поведение на борту самолета создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц».

На практике это должно выглядеть так: экипаж составляет протокол на гражданина, заверяют его у командира экипажа, один экземпляр передают нарушителю. В течение трех дней протокол доставляют в Росавиацию, которая и будет вести «черный список» дебоширов.

Исключением из правил станут люди, нуждающиеся в заграничном лечении, спешащие на похороны близких или сопровождают инвалида. Также, несмотря на список, смогут нарушители, которым необходимо вернуться из стран, откуда можно добраться только самолетом.