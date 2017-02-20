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Следователи Удмуртии заняли второе место в федеральном рейтинге по итогам 2016 года

Об этом сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимир Никешкин.

Следователи Удмуртии заняли второе место в федеральном рейтинге по итогам 2016 года
Следственный комитет, безопасность, Ижевск, Удмуртия, Следственный комитет России


11:45

Ижевск. Удмуртия. Следователи Удмуртии заняли второе место в федеральном рейтинге по итогам прошедшего года. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимир Никешкин.

«В Удмуртии при снижении преступности отмечается небольшой рост убийств и изнасилований. Раскрыто 93 преступлений прошлых лет – 20 убийств и 8 изнасилований. Интенсивность работы у нас возросла. В федеральных рейтингах мы на 2 месте из более чем 80 субъектов», - рассказал в ходе своего доклада руководитель регионального СКР.

По словам Никешкина, следователи продолжат плотно работать с гражданами: проводить выездные приемы, общаться по телефону доверия, уделять внимание интернет-приемным.

«Это помогает многие вопросы решать на местах. Так после обращения к нам в марте прошлого года, мы в этот же день возбудили уголовное дело, а уже через неделю перед рабочими погасили долги», - рассказал главный следователь Удмуртии.

Также, по его словам, 30 января возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на кирпичном заводе Ижевска.

«Мы предупредили владельцев, арестовали автомобили. В итоге почти 5 млн рублей долгов перед рабочими погасили уже к февралю», - отметил Владимир Никешкин.

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