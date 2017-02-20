Тяньцзинь. Китай. Китай к 2018 году построит самый мощный в мире суперкомпьютер. Как сообщает Взгляд, его производительность будет 1 эксафлопс – квинтильон (10 в 18-й степени) операций с плавающей запятой в секунду.

Tianhe-3 китайцы планируют использовать для решения сложнейших научных проблем. В частности, суперкомпьютер будут применять для вычисления структуры и последовательности расположения белков при исследованиях в области генной инженерии. Кроме того, ученые надеются, что с помощью этой машины они сделают важнейшие открытия в области медицины.

Китайскую новинку создают, используя исключительно национальные технологии.